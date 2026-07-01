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Донская спортсменка Ксения Сапрыкина стала чемпионкой мира по плаванию в ластах

Донская школа плавания вновь подтвердила статус одной из сильнейших в стране. На завершившемся в южнокорейском Инчхоне чемпионате мира по плаванию в ластах воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва № 13 г. Таганрога Ксения Сапрыкина завоевала золотую медаль, установив новый европейский рекорд.

Донская школа плавания вновь подтвердила статус одной из сильнейших в стране. На завершившемся в южнокорейском Инчхоне чемпионате мира по плаванию в ластах воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва № 13 г. Таганрога Ксения Сапрыкина завоевала золотую медаль, установив новый европейский рекорд.

Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.

В финальном заплыве на дистанции 400 метров (подводное плавание) Ксения показала лучший результат — 2:56,71, опередив соперниц. Кроме того, в копилке донской спортсменки — серебряная медаль на дистанции 200 метров.

Этот успех имеет особое значение для отечественного спорта. Предыдущая победа на этой дистанции была одержана советскими пловчихами ровно 40 лет назад — в 1986 году на чемпионате мира в Берлине. Тогда золото завоевала ленинградская спортсменка Светлана Фролова. Ксения Сапрыкина не просто повторила, а превзошла исторические достижения, доказав высокий уровень подготовки российских спортсменов.

Успех таганроженки стал весомым вкладом в общекомандный зачет сборной России, которая по итогам чемпионата мира уверенно заняла первое место, завоевав в общей сложности 28 наград.

— Системные успехи наших спортсменов на аренах такого уровня во многом стали возможны благодаря реализации федеральной программы «Спорт России». Этот проект направлен на развитие массового спорта, масштабное обновление спортивной инфраструктуры и создание всех необходимых условий для профессионального роста талантливых спортсменов Дона, — подчеркнул Алексей Обвинцев. — Благодаря реализации этой программы в Ростовской области спортсмены получают возможность тренироваться на современном оборудовании и выступать на самых престижных соревнованиях, продолжая славные традиции донской спортивной школы.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.