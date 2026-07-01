Донская спортсменка Ксения Сапрыкина стала чемпионкой мира по плаванию в ластах

Этот успех имеет особое значение для отечественного спорта. Предыдущая победа на этой дистанции была одержана советскими пловчихами ровно 40 лет назад — в 1986 году на чемпионате мира в Берлине. Тогда золото завоевала ленинградская спортсменка Светлана Фролова. Ксения Сапрыкина не просто повторила, а превзошла исторические достижения, доказав высокий уровень подготовки российских спортсменов.