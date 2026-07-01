В Красноярске ввели карантин по бешенству

В Красноярске в районе дома № 3 на улице Тотмина и в радиусе 500 метров ввели карантин по бешенству. Ограничения будут действовать до 24 августа, следует из указа губернатора Михаила Котюкова.
В очаге запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных (кроме вакцинированных), их перемещение.
В радиусе 500 метров также нельзя проводить ярмарки и выставки с участием животных, вывозить восприимчивых животных (кроме вакцинированных или отправляемых на убой).
Фото на главной: magnific.com.
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