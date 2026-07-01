Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупреждает белорусов о жаре и грозах в среду

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Максимальная температура воздуха составит в среду +30…+34°С на большей части территории Беларуси, а по юго-западу воздух прогреется до +35… +37°С, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 78% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

Кроме того, по западной половине страны прогремят грозы, местами с сильными ливнями и порывами ветра до 15−20 м/с, а в отдельных районах — до 21−24 м/с.

В связи с этим спасатели предупреждают, что среди факторов опасности жаркой погоды — отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, а также аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс.

Кроме того, жара может стать причиной возникновение очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. Также увеличивается риск заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обостряются сердечно-сосудистые болезни, высока вероятность тепловых ударов и гибель людей на воде при купании.

Во время гроз с сильным ветром могут повредиться и обрушиться слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также падать деревья. А ливни могут стать причиной подтоплений отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.

По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность. Будет в основном без осадков, лишь днем по западной половине пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, а также возможен град.

В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, днем при грозах порывы будут достигать 15−20 м/с, а в отдельных районах — 21−24 м/с.

Температура максимальная будет колебаться от +27°С по северо-востоку до +37°С по юго-западу Беларуси.

В Минске в среду прогнозируется переменная облачность и без существенных осадков. Ветер переменных направлений умеренный.

Температура воздуха утром составит в белорусской столице +21…+24°С, днем воздух прогреется до +30…+32°С, а вечером столбик термометра покажет +26…+28°С.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше