МЧС предупреждает белорусов о жаре и грозах в среду

Кроме того, по западной половине страны прогремят грозы, местами с сильными ливнями и порывами ветра до 15−20 м/с, а в отдельных районах — до 21−24 м/с.
В связи с этим спасатели предупреждают, что среди факторов опасности жаркой погоды — отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, а также аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс.
Кроме того, жара может стать причиной возникновение очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. Также увеличивается риск заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обостряются сердечно-сосудистые болезни, высока вероятность тепловых ударов и гибель людей на воде при купании.
Во время гроз с сильным ветром могут повредиться и обрушиться слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также падать деревья. А ливни могут стать причиной подтоплений отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.
По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность. Будет в основном без осадков, лишь днем по западной половине пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, а также возможен град.
В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, днем при грозах порывы будут достигать 15−20 м/с, а в отдельных районах — 21−24 м/с.
Температура максимальная будет колебаться от +27°С по северо-востоку до +37°С по юго-западу Беларуси.
В Минске в среду прогнозируется переменная облачность и без существенных осадков. Ветер переменных направлений умеренный.
Температура воздуха утром составит в белорусской столице +21…+24°С, днем воздух прогреется до +30…+32°С, а вечером столбик термометра покажет +26…+28°С.