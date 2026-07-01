TikTok урегулирует иск подростка, у которого развилась депрессия и тревога

TikTok согласился пойти на мировое соглашение с 15-летним мальчиком из Флориды, который утверждал, что платформа нанесла вред его психическому здоровью. По словам подростка, у него развилась депрессия и усилилась тревога. Об этом сообщает Reuters.
В судебных материалах говорится, что мальчик, который начал пользоваться социальным сетями примерно в восемь лет, пристрастился к ним, из-за чего плохо спал и страдал от депрессии и тревоги. По словам представителей его защиты, такие платформы разработаны таким образом, чтобы вызывать зависимость у детей.
При этом в его иске также есть YouTube, Instagram* и Snapchat. Видеохостинг заключил мировое соглашение в июне, судебное разбирательство по двум другим делам запланировано на 27 июля, говорится в материале.
30 июня суд в Москве оштрафовал TikTok на три миллиона рублей за отказ удалить информацию о ЛГБТ**. В 2025 году TikTok не удалил два видеоролика, в которых имелась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений**.
Тем временем в Великобританиии введут полный запрет на использование детьми младше 16 лет социальных сетей. Правительство намерено принять закон до Рождества 2026 года, а сам запрет вступит в силу к весне 2027 года.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.
**Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.