TikTok урегулирует иск подростка, у которого развилась депрессия и тревога

В судебных материалах говорится, что мальчик, который начал пользоваться социальным сетями примерно в восемь лет, пристрастился к ним, из-за чего плохо спал и страдал от депрессии и тревоги. По словам представителей его защиты, такие платформы разработаны таким образом, чтобы вызывать зависимость у детей.