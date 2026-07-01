Практические испытания и профессиональные кейсы. Кто стал лучшим сыроваром

В Пермском крае впервые состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения». В состязании за право представлять регион на федеральном уровне приняли участие десять специалистов — сотрудников крупнейших предприятий и частных сыроварен Прикамья.
Мягкий сыр.
Конкурсная программа включала два блока — практический и теоретический. В рамках практической части участники должны были изготовить мягкий адыгейский сыр. В ходе задания эксперты оценивали комплекс профессиональных навыков: умение проверить качество молока и определить его плотность, подготовить закваску, обеспечить соблюдение температурного режима, сформировать зерно и выполнить прессование продукта.
«Конкурс в сфере сыроварения проводится впервые, поэтому было особенно важно оценить уровень подготовки специалистов, — отметила председатель экспертной комиссии, начальник Управления развития отраслей АПК Министерства агропромышленного комплекса Пермского края Татьяна Ураева. — Практическую часть все участники выполнили на высоком уровне: продемонстрировали уверенные производственные навыки и глубокое понимание технологического процесса. Теоретический блок включал решение профессиональных кейсов и тестирование, требовавшие не только знаний, но и практического опыта. Все конкурсанты успешно справились с заданиями и подтвердили высокий профессиональный уровень технологов Пермского края, способных достойно представить регион на федеральном этапе».
Базовые принципы.
Победителем регионального этапа признана Татьяна Кудрина, технолог Юговского комбината молочных продуктов. Для специалиста это первые профессиональные соревнования в карьере. Татьяна работает на предприятии 12 лет и специализируется на производстве твёрдых и полутвёрдых сыров.
«Победа стала для меня неожиданной. На нашем производстве не выпускают мягкие сыры, поэтому практическое задание потребовало максимальной концентрации. Справиться помогли накопленный опыт и теоретические знания — базовые принципы сыроделия во многом универсальны. Сейчас мы активно готовимся к федеральному этапу», — поделилась Татьяна Кудрина.
Специалист подчёркивает творческую составляющую профессии и важность непрерывного профессионального развития.
«Сыроварение — это не рутина, а творческий процесс: в нём постоянно появляются новые задачи, технологии и идеи, поэтому работа никогда не становится однообразной», — добавила победительница.
В июле Татьяна Кудрина представит Пермский край на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в Мордовии.