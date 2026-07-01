Практические испытания и профессиональные кейсы. Кто стал лучшим сыроваром

«Конкурс в сфере сыроварения проводится впервые, поэтому было особенно важно оценить уровень подготовки специалистов, — отметила председатель экспертной комиссии, начальник Управления развития отраслей АПК Министерства агропромышленного комплекса Пермского края Татьяна Ураева. — Практическую часть все участники выполнили на высоком уровне: продемонстрировали уверенные производственные навыки и глубокое понимание технологического процесса. Теоретический блок включал решение профессиональных кейсов и тестирование, требовавшие не только знаний, но и практического опыта. Все конкурсанты успешно справились с заданиями и подтвердили высокий профессиональный уровень технологов Пермского края, способных достойно представить регион на федеральном этапе».