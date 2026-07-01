Перелет из Омска в Москву подорожал на 80%

Как обратил внимание «СуперОмск», согласно данным одного из сервисов по продаже авиабилетов, стоимость перелета из Омска в Москву за последний месяц значительно выросла. Если в июне билет можно было купить за 8 тысяч рублей, то в июле цена подскочила до 14,8 тысяч рублей. В августе ожидается дальнейшее подорожание — до 15,5 тыс. рублей. По подсчетам «СуперОмска», рост цены составляет порядка 80%.