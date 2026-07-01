Перелет из Омска в Москву подорожал на 80%

Как обратил внимание «СуперОмск», согласно данным одного из сервисов по продаже авиабилетов, стоимость перелета из Омска в Москву за последний месяц значительно выросла. Если в июне билет можно было купить за 8 тысяч рублей, то в июле цена подскочила до 14,8 тысяч рублей. В августе ожидается дальнейшее подорожание — до 15,5 тыс. рублей. По подсчетам «СуперОмска», рост цены составляет порядка 80%.
Объяснение наверняка носит сезонный характер — летом билеты, как правило, дешевеют. Но причина также может крыться в росте цен на авиатопливо. Как сообщал «СуперОмск», 25 июня 2026 года ООО «Топливо-заправочный комплекс Омск (Центральный)» заливает авиакеросин ТС-1 по 128,2 тыс. рублей за тонну. Для сравнения, в начале марта 2026 года стоимость заправки составляла 88 694 ₽ за тонну. Рост — почти на 40 тыс. рублей.
Перелет из Омска в Москву занимает около 3,5 часов. При среднем расходе 2,5 тонны керосина в час на рейс уходит порядка 9,25 тонны топлива. При старых ценах это стоило около 820 тыс. рублей, при новых — уже 1,1 млн рублей.
Очевидно, что корректировка стоимости топливо-заправочных услуг скажется на ценах на авиабилеты. Авиакомпании вынуждены закладывать возросшие расходы в стоимость перевозки.