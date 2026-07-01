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Казань вошла в число популярных направлений событийного туризма

Во время крупных фестивалей и спортивных мероприятий спрос на размещение в Казани заметно растет.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

«Казань сегодня формирует насыщенный культурный и спортивный календарь и укрепляет позиции одного из ключевых направлений событийного туризма в стране. Этим летом в городе проходят культурные мероприятия — например, Фестиваль уличного театра, а также крупные музыкальные события, включая VK Fest и “Новую волну”, и спортивные активности — от чемпионатов до массовых забегов. Такие события становятся заметным стимулом для поездок в регион: туристы приезжают в Казань не только из соседних городов, но и со всей России», — отметила управляющий директор сервиса Ирина Козлова.

Так, в первые выходные июня, когда в городе проходили VK Fest и этап Российской дрифт-серии RDS OPEN, число бронирований оказалось на 55% выше, чем неделей ранее. В период проведения гастрономического фестиваля «Альфа Ночной гастромаркет» 4—5 июля количество бронирований также увеличилось — на 10% по сравнению с предыдущими выходными.

Исследование показало, что около половины россиян готовы отправиться в путешествие ради концерта, фестиваля или спортивного события. Четверть опрошенных уже имеют такой опыт, еще 23% хотели бы попробовать такой формат отдыха или уже запланировали подобную поездку.

Еще 10% респондентов признались, что регулярно выбирают направление именно из-за интересных мероприятий. Для 15% опрошенных концерт или фестиваль может стать поводом изменить уже составленные планы.

При этом 17% участников опроса хотели бы отправиться в подобное путешествие впервые, а 6% уже планируют такие поездки. Еще 18% считают посещение фестиваля приятным дополнением к отдыху, а 11% готовы включить его в программу, если даты совпадают с отпуском.