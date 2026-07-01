Казань вошла в число популярных направлений событийного туризма

Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
«Казань сегодня формирует насыщенный культурный и спортивный календарь и укрепляет позиции одного из ключевых направлений событийного туризма в стране. Этим летом в городе проходят культурные мероприятия — например, Фестиваль уличного театра, а также крупные музыкальные события, включая VK Fest и “Новую волну”, и спортивные активности — от чемпионатов до массовых забегов. Такие события становятся заметным стимулом для поездок в регион: туристы приезжают в Казань не только из соседних городов, но и со всей России», — отметила управляющий директор сервиса Ирина Козлова.
Так, в первые выходные июня, когда в городе проходили VK Fest и этап Российской дрифт-серии RDS OPEN, число бронирований оказалось на 55% выше, чем неделей ранее. В период проведения гастрономического фестиваля «Альфа Ночной гастромаркет»
Исследование показало, что около половины россиян готовы отправиться в путешествие ради концерта, фестиваля или спортивного события. Четверть опрошенных уже имеют такой опыт, еще 23% хотели бы попробовать такой формат отдыха или уже запланировали подобную поездку.
Еще 10% респондентов признались, что регулярно выбирают направление именно из-за интересных мероприятий. Для 15% опрошенных концерт или фестиваль может стать поводом изменить уже составленные планы.
При этом 17% участников опроса хотели бы отправиться в подобное путешествие впервые, а 6% уже планируют такие поездки. Еще 18% считают посещение фестиваля приятным дополнением к отдыху, а 11% готовы включить его в программу, если даты совпадают с отпуском.