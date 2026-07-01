Казань вошла в число популярных направлений событийного туризма

«Казань сегодня формирует насыщенный культурный и спортивный календарь и укрепляет позиции одного из ключевых направлений событийного туризма в стране. Этим летом в городе проходят культурные мероприятия — например, Фестиваль уличного театра, а также крупные музыкальные события, включая VK Fest и “Новую волну”, и спортивные активности — от чемпионатов до массовых забегов. Такие события становятся заметным стимулом для поездок в регион: туристы приезжают в Казань не только из соседних городов, но и со всей России», — отметила управляющий директор сервиса Ирина Козлова.