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Очередную партию техники для нужд СВО передало правительство Хабаровского края

Для военнослужащих передали снегоболотоходы, роботизированные платформы и БПЛА.

Источник: Хабаровский край сегодня

Вице-губернатор Хабаровского края от имени правительства региона передал военнослужащим Восточного военного округа партию техники, необходимой при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Артем Мельников передал партию снегоболотоходов, роботизированных платформ и беспилотных летательных аппаратов. Вице-губернатор Хабаровского края выразил уверенность, что переданная техника поможет военнослужащим в выполнении поставленных задач.

— Правительством региона в оперативном порядке решаются вопросы приобретения различных технических средств. Мы будем делать всё возможное, чтобы подразделения округа, находящиеся на передовой, получали необходимое вооружение. Приложим все усилия, чтобы наши ребята вернулись в Хабаровский край живыми и невредимыми, — подчеркнул Артём Мельников.

Врио командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев поблагодарил правительство Хабаровского края за неоценимый вклад в повышение уровня боевой готовности подразделений округа, выполняющих задачи специальной военной операции. он подчеркнул, что сегодня в зоне СВО каждая переданная единица специальной техники и каждый FPV-дрон приближает группировку войск «Восток» к уверенной победе.

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