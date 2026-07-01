Бывшее здание детсада в селе Старокудашево продают за 75 тысяч рублей

В Янаульском районе на торги выставили нежилое строение, в прошлом занимаемое детским садом. Объект находится в селе Старокудашево по улице Школьной.
Его общая площадь составляет 112,3 квадратного метра, а расположен он на двух земельных наделах. Начальная цена лота определена в 75 тысяч рублей. Каких-либо ограничений или обременений в отношении этой недвижимости не зафиксировано.
Аукцион пройдет в электронном виде на торговой интернет-площадке «Сбербанк-АСТ». Заявки от участников принимаются до 6 июля включительно.