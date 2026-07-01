В Красноярском крае завели дело после ДТП с автобусом с детьми

В среду краевой главк МВД сообщал о том, что автобус, где находились 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. За медпомощью обратились ребенок и сопровождающий. Аварию спровоцировала уснувшая водитель, которая ехала навстречу.