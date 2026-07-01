В Омске к осени заменят больше километра трамвайных путей

В Омске продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на улице Челюскинцев. Сейчас работы идут на участке от улицы 10-й Ремесленной до улицы Кемеровской. На сегодняшний день специалисты обновили 205,5 метра пути, а всего планируется заменить 1278 метров.
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, ремонт проводят специалисты муниципального предприятия «Электрический транспорт». Работы выполняются за счёт собственных средств предприятия.
Глава города напомнил, что в 2025 году в Омске уже заменили 1,27 километра трамвайных путей. Обновление прошло на территории трамвайного депо, на улице Челюскинцев, на пересечениях улиц Герцена и Октябрьской, Менделеева и Заозёрной, а также на улице Серова и кольце 3-го Разъезда.
На предприятии ежегодно определяют наиболее изношенные участки, после чего проводят капитальный ремонт. Сначала пути очищают, затем полностью меняют рельсы, шпалы и крепёжные элементы, а в завершение выполняют балластировку щебнем. За одну смену бригада из восьми человек заменяет около 50 метров пути.
Чтобы не останавливать движение трамваев, ремонт проводят в ночное время — с 20:00 до 05:30. Завершить работы планируется осенью.
Как отметил Сергей Шелест, капитальный ремонт путей является частью комплексного обновления транспортной инфраструктуры. Благодаря этому повышается безопасность движения, улучшается комфорт пассажиров, обеспечивается более плавный ход трамваев и снижается уровень шума.