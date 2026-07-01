В Омске к осени заменят больше километра трамвайных путей

Глава города напомнил, что в 2025 году в Омске уже заменили 1,27 километра трамвайных путей. Обновление прошло на территории трамвайного депо, на улице Челюскинцев, на пересечениях улиц Герцена и Октябрьской, Менделеева и Заозёрной, а также на улице Серова и кольце 3-го Разъезда.