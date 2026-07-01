Где родился, там и пригодился. Почему молодёжь выбирает строить карьеру дома

Выпускные отгремели, и перед сорока тысячами вчерашних школьников Прикамья встаёт знакомый каждому по стихотворению Маяковского вопрос — кем быть? Куда пойти учиться и где строить будущее? Всё чаще ответ на него звучит просто: «Здесь, в родном крае». Потому что сегодня в Прикамье вместе с дипломом молодые люди получают чёткую траекторию успеха.
Охота на специалистов.
В регионе выстроена система, которая связывает школу, вуз и будущее место работы. Это один из ключевых приоритетов Народной программы «Единой России». Цель простая — чтобы ребята могли выучиться и найти хорошую работу здесь, дома, не уезжая в поисках лучшей жизни.
Владимир Главатских, аспирант Пермского Политеха, занимается робототехникой и программированием. Его путь — наглядный пример того, как это работает. Семь лет назад он, как и сегодняшние выпускники, сделал выбор в пользу родного вуза и ни разу не пожалел.
Сегодня молодые инженеры и IT-специалисты в Прикамье не ищут работу — они выбирают из десятков предложений от ведущих предприятий. А за экспертами в области робототехники, как Владимир, и вовсе идёт настоящая «охота».
«Пермский край считается неофициальной столицей робототехники. Я с детства увлекался конструированием и хотел получить инженерную профессию. Политех дал мне такую возможность», — говорит Владимир Главатских.
И таких историй успеха — тысячи. Выпускники Политеха становятся известными учёными, конструкторами, возглавляют крупнейшие заводы. Среди них — Павел Черепанов. Отличник, краснодипломник, а сегодня — представитель «Единой России», депутат Заксобрания края и советник губернатора по вопросам строительства.
«С теплотой вспоминаю студенческие годы. Было очень весело и дружно. Мы участвовали в спортивных мероприятиях, капустниках, играх КВН, но никогда не забывали про учёбу, — рассказывает Павел Черепанов. — Помню замечательную фразу декана: “Наша задача — научить вас учиться, чтобы в любой сфере вы смогли легко освоить новшества”. Поэтому без преувеличения Политех стал фундаментом моей карьеры».
Профиль со школы.
Помощь в выборе профессии начинается задолго до выпускного класса. Уже сейчас в школах региона открыты профильные классы, где учатся более 12 тысяч ребят. Свыше 70% из них затем поступают в вузы и колледжи именно по выбранному направлению. Направления профильных классов соответствуют самым востребованным на рынке труда: медицинское, инженерное, авиационное и т. д. Школы получают необходимое оборудование, чтобы профессиональные навыки можно было отрабатывать не только в теории, но и на практике.
Ставка — на молодых! Так видят будущее края в «Единой России». Главная цель, чтобы талантливые ребята видели перспективы и могли добиться успеха на своей родной земле.