Дончан приглашают принять участие в фотоконкурсе «Природа родного края»

Межрегиональный конкурс фотографий «Природа родного края» проводится среди жителей Ростовской, Воронежской, Самарской областей, Луганской и Донецкой народных республик. В нем могут принять участие все желающие — независимо от пола, возраста и места проживания (среди участвующих областей), рода занятий и увлечений.
Конкурс проводится по двум номинациям:
— «Краснокнижные жемчужины» — фотографии растений и животных, в том числе макросъемка, занесенных в Красную книгу РФ, а также Красные книги Воронежской, Ростовской и Самарской областей, Красные книги Луганской и Донецкой народных республик;
— «Пейзаж родного края» — фотографии, которые отражают неповторимую красоту природы родного края. Это может быть величественная гора, бескрайние поля, густые леса, живописные реки и озёра, а также уникальные природные явления.
Подать заявку можно до 31.07.2026 года по адресу электронной почты minprirodyvrn@yandex.ru.
Со всеми подробностями можно ознакомиться в положении по ссылке https://clck.su/QeClV.
Организаторами конкурса являются минприроды Ростовской и Воронежской областей, ДНР и ЛНР, информация отражается на информационных ресурсах БУ ВО «Дирекция ООПТ», Молодежный центр РГО ЛНР, а также АНО «Новая Экосистема», экологическое движение «Широко шагая» в Самарской области и молодежного центра РГО ВО.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.