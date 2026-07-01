Дончан приглашают принять участие в фотоконкурсе «Природа родного края»

Организаторами конкурса являются минприроды Ростовской и Воронежской областей, ДНР и ЛНР, информация отражается на информационных ресурсах БУ ВО «Дирекция ООПТ», Молодежный центр РГО ЛНР, а также АНО «Новая Экосистема», экологическое движение «Широко шагая» в Самарской области и молодежного центра РГО ВО.