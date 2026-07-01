В Ростове обсудили современные методы лечения тромбозов и спасения жизней

Участники форума детально разобрали организацию медицинской помощи в Южном федеральном округе, методы вторичной профилактики ишемических событий и терапевтическую эквивалентность антикоагулянтов. Также в центре внимания оказались современные подходы к кардиоверсии фибрилляции предсердий, тактика действий при ишемическом инсульте и особенности лечения тромбозов у пациентов с онкологическими заболеваниями. Теоретическая часть дополнялась разбором реальных клинических случаев: благодаря системе интерактивного голосования врачи могли совместно искать решения для сложных терапевтических задач.