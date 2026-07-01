Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове обсудили современные методы лечения тромбозов и спасения жизней

В Ростове прошел Российский антитромботический форум.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершил работу Российский антитромботический форум, который стал площадкой для встречи ведущих кардиологов, неврологов, терапевтов и сердечно-сосудистых хирургов. Специалисты из федеральных и региональных медицинских центров собрались вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы лечения и профилактики опасных патологий.

Как отметил министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян, программа мероприятия охватила весь спектр медицинской помощи — от ведения тяжелых стационарных больных до организации работы в амбулаторном звене. По его словам, медики должны действовать на опережение ради снижения уровня смертности и повышения качества жизни граждан.

Участники форума детально разобрали организацию медицинской помощи в Южном федеральном округе, методы вторичной профилактики ишемических событий и терапевтическую эквивалентность антикоагулянтов. Также в центре внимания оказались современные подходы к кардиоверсии фибрилляции предсердий, тактика действий при ишемическом инсульте и особенности лечения тромбозов у пациентов с онкологическими заболеваниями. Теоретическая часть дополнялась разбором реальных клинических случаев: благодаря системе интерактивного голосования врачи могли совместно искать решения для сложных терапевтических задач.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Лосю — душ, буйволам — грязь: Как в зоопарке Ростова животных спасают от перегрева в экстремальную жару.