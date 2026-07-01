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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 1 июля

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в среду не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 1 июля коснутся тысяч жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица Белорусская, 37−61 и 2−80;

— улица Киргизская, 31−37 и 38−48;

— переулок Хибинский, 65−91 и 66−90;

— переулок Кубанский, 69−115 и 68−108;

— переулок Манычский, 33−91 и 36−92;

— переулок Сальский, 33−101 и 44−82;

— переулок Медведецкий, 47−71 и 48−66;

— переулок Хопёрский, 39−41 и 44−48;

— переулок Донецкий, 39−69 и 66−96;

— переулок Игарский, 63−83 и 66−84;

— переулок Днепровский, 63−79 и 64−78;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— переулок Доломановский, 70/5, 70/6, 70/7, 70Е;

— улица Малюгиной, 98−100, 119−121, 127/90;

— улица Филимоновская, 83;

— улица Варфоломеева, 148;

— улица Лермонтовская, 27−41, 14А;

— переулок Халтуринский, 103;

— переулок Гвардейский, 41;

— улица 30-я линия, 69−91;

— улица 32-я линия, 83−93 и 74−86;

— улица 34-я линия, 49−91 и 64−94;

— улица Вяземцева, 1−9 и 2−18;

— улица 20-я линия, 47−67;

— улица 22-я линия, 46−66 и 47−75;

— улица 24-я линия, 27/95, 20−50;

— улица Лекальная, 9−27;

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— улица Кумженская, 62А;

— переулок Сортовой, 2−50 и 1−45;

— переулок Снеговой, 2−40 и 29−73;

— улица Петрозаводская, 136;

— улица Авиационная, 1−25 и 2−24;

— улица Выборгская, 1−17 и 2−24;

— улица Калинина, 50−76, 61А;

— переулок Квартальный, 11−17 и 18−24;

— улица 6-я Кольцевая, 1−51 и 2−32;

— улица Крайняя, 9−25, 15А, 19А;

— улица Мадояна, 44−58, 69−75, 65, 81Б, 81Е;

— улица Осипенко, 1−11 и 2−14;

— улица Профсоюзная, 121−175;

— улица Разина, 13−19 и 56−70;

— переулок Энтузиастов, 1−17 и 2−18;

— улица Ленина, 42, 42А, 42Б, 49А;

— улица Ярослава Галана, 1−31 и 28−50;

— улица Гаккеля, 17−39 и 20−34;

— улица Тоннельная, 9−33, 4−8А;

— улица Кооперативная, 51−69 и 30−58;

— улица Красина;

— улица Профинтерна, 11−35;

— улица Караванная;

— переулок Короленко;

— переулок Макеевский;

— переулок Полюсный;

— переулок Стандартный;

— переулок Балтийский..

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