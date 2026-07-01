В Красноярском крае перераспределили средства для поддержки коренных народов

Правительство Красноярского края внесло изменения в госпрограмму «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Это позволит перенаправить сэкономленные 6 млн рублей на наиболее востребованные меры поддержки и расширить число их получателей. В результате помощь будет оказана дополнительно 177 представителям коренных малочисленных народов. Высвободившиеся средства направят на закупку медицинских аптечек, организацию санаторно-курортного лечения и приобретение снаряжения для промысловиков. Меры поддержки носят заявительный характер, поэтому по одним направлениям возникает экономия, а по другим — очередь. Мы оперативно реагируем и направляем средства туда, где они нужнее, — пояснил глава агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.