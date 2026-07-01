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В школы Башкирии передадут 59 новых школьных автобусов

Они будут поставлены по федеральной программе.

Источник: Аргументы и факты

В школы Башкирии передадут 59 новых школьных автобусов. Они будут поставлены по федеральной программе.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке и распределении школьных автобусов отечественного производства для регионов страны. Башкирии достанется 59 машин: 11 из них будут иметь до 12 мест, 23 — до 20 мест, 15 — до 24 мест и 10 — более 25 мест. Поставщики — «НАЗ» и «ПАЗ». Техника поставляется в стандартном и северном исполнении. Вся техника должна поступить до 31 декабря 2026 года.

Отметим, что в 2025 году в школьном автопарке появилось 200 новых автобусов, а всего за 5 лет было обновлено около 900 единиц транспорта для нужд образовательных учреждений.