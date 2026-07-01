В школы Башкирии передадут 59 новых школьных автобусов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке и распределении школьных автобусов отечественного производства для регионов страны. Башкирии достанется 59 машин: 11 из них будут иметь до 12 мест, 23 — до 20 мест, 15 — до 24 мест и 10 — более 25 мест. Поставщики — «НАЗ» и «ПАЗ». Техника поставляется в стандартном и северном исполнении. Вся техника должна поступить до 31 декабря 2026 года.