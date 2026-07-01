В детском лагере «Жарки» прошёл «Урок Мужества»

Гости говорили о боевом братстве, взаимовыручке и силе духа — о том, что помогает защищать родную землю и не сдаваться даже в самых тяжёлых ситуациях. Ребята услышали настоящие истории о мужестве, о верности присяге и своим товарищам. А ещё — увидели экипировку и смогли лучше представить, как устроена служба, рассказали в региональном фонде «Защитники Отечества».