В детском лагере «Жарки» прошёл «Урок Мужества»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ветераны специальной военной операции, социальные координаторы регионального филиала фонда «Защитники Отечества» — Денис Коновалов и Александр Лосев выступили перед ребятами в детском лагере «Жарки» в Рыбинском округе.
Гости говорили о боевом братстве, взаимовыручке и силе духа — о том, что помогает защищать родную землю и не сдаваться даже в самых тяжёлых ситуациях. Ребята услышали настоящие истории о мужестве, о верности присяге и своим товарищам. А ещё — увидели экипировку и смогли лучше представить, как устроена служба, рассказали в региональном фонде «Защитники Отечества».
Ветеранам дети задали десятки вопросов: про быт на передовой, про технику, про дружбу и про то, что даёт силы двигаться вперёд. Встреча получилась по-настоящему живой и искренней: каждый ребёнок смог пожать руку герою и сказать ему спасибо.