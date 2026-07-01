Защита в сети. Как аннулировать микрозайм

Используя чужие паспортные данные, мошенники могут оформить на человека кредит или заём. Как обезопасить себя от последствий?
Обезопась себя.
Как рассказал депутат Государственной думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, гражданам, обнаружившим оформленный на их имя микрозаём, необходимо как можно быстрее обратиться в микрофинансовую организацию и правоохранительные органы, а при наличии самозапрета на кредиты потребовать аннулирования незаконно заключенного договора.
Если на момент оформления займа действовал самозапрет на получение кредитов, гражданин вправе обратиться в микрофинансовую организацию или бюро кредитных историй с заявлением об аннулировании договора. При этом МФО не имеет права требовать возврата денежных средств, если выдала заём при действующем самозапрете или не проверила сведения о его наличии.
«Самозапрет — это не просто дополнительная мера предосторожности, а полноценный правовой механизм защиты граждан. Если микрофинансовая организация проигнорировала действующий запрет или не выполнила обязательную проверку, ответственность за такие действия не может перекладываться на человека, чьи данные использовали мошенники», — подчеркнул Антон Немкин.
Если самозапрет не был установлен, необходимо одновременно обратиться в микрофинансовую организацию с требованием провести внутреннюю проверку и подать заявление в полицию о совершении мошенничества. Дополнительно рекомендуется направить жалобу в Банк России, приложив документы, полученные от кредитора.
Через суд.
В случае возбуждения уголовного дела следует предоставить в МФО соответствующую справку и потребовать прекращения начисления процентов и любых действий по взысканию задолженности. Если же в возбуждении уголовного дела отказано, оспаривать договор займа придётся в судебном порядке, добиваясь признания его недействительным.
«Главная ошибка, которую совершают пострадавшие, — это ожидание, что проблема решится сама собой. Чем быстрее человек уведомит кредитора и правоохранительные органы, тем выше вероятность остановить взыскание, собрать необходимые доказательства и защитить свои права. В подобных ситуациях крайне важно фиксировать каждое обращение и сохранять всю переписку и документы», — отметил депутат.
Антон Немкин также напомнил, что законодательство последовательно усиливает защиту граждан от мошеннического оформления кредитов. Так, с 1 сентября 2025 г. микрофинансовые организации обязаны сверять реквизиты банковского счёта заёмщика и лица, на которое оформляется заём. А с 1 марта 2026 г. дистанционная выдача микрозаймов будет осуществляться только после идентификации через Единую биометрическую систему.
«Последовательное ужесточение требований к идентификации заёмщиков значительно сократит возможности злоумышленников оформлять займы по чужим персональным данным. Вместе с уже действующим механизмом самозапрета эти меры формируют многоуровневую систему защиты граждан от кредитного мошенничества», — заключил парламентарий.