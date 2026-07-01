Защита в сети. Как аннулировать микрозайм

Если на момент оформления займа действовал самозапрет на получение кредитов, гражданин вправе обратиться в микрофинансовую организацию или бюро кредитных историй с заявлением об аннулировании договора. При этом МФО не имеет права требовать возврата денежных средств, если выдала заём при действующем самозапрете или не проверила сведения о его наличии.