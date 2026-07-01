В Красноярске после капремонта откроется школа на улице Степана Разина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К началу нового учебного года капитальный ремонт завершат в здании школы на улице Степана Разина, 39. Уже 1 сентября образовательная площадка № 2 комплекса «Покровский» примет около 300 учеников.
Здание, построенное в 1960 году, обновляют в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» и национального проекта «Молодежь и дети». На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 80%, сообщает мэрия.
Подрядчик уже завершил демонтажные работы, отремонтировал кровлю, цоколь и отмостку, уложил новые полы во всех кабинетах и коридорах. Сейчас завершаются внутренняя отделка помещений, электромонтажные работы, а также покраска фасада.
Полностью преобразилась и территория школы. Здесь заасфальтировали дорожки, установили новое освещение, лавочки, заменили ограждение и ворота. Для учеников оборудовали современную спортивную зону с мини-стадионом, беговой дорожкой и универсальной площадкой для футбола и баскетбола. В ближайшее время на спортплощадке уложат безопасное резиновое покрытие.
Все работы выполняются по графику. Подрядная организация планирует завершить ремонт до конца июля.