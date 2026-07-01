Стала известная новая зарплата молодого игрока в омском «Авангарде»

Как сообщается в канале «Хайруллин Live», официальный оклад Долженкова составит 5 миллионов рублей за сезон, в разы больше он получит в качестве бонуса.
«Схема та же, что и у Гуляева с Чеккони. Оклад на следующий сезон — 5 миллионов, еще 25 игрок получит как бонус за полуфинал минувшего сезона», — отмечается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о зарплате Джошуа Ливо: по данным хоккейных обозревателей, в потолок зарплат будет включена сумма в 20 миллионов рублей; еще 50 миллионов Ливо должен получить по рекламному контракту.
Добавим, ожидается, что в скором времени «Авангард» подпишет еще один контракт — с Егором Афанасьевым, который провел прошлый сезон за океаном.