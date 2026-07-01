Названы причины увеличения спроса на велосипеды и самокаты в Омске в 6,5 раза

В Омске продажи велосипедов, самокатов и сопутствующих товаров среди компаний по итогам января-апреля 2026 года увеличились более чем в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно из совместного исследования «ВсеИнструменты.ру» и «Авито Услуги», которое приводит ТАСС. Продажи средств индивидуальной мобильности увеличились по всей стране.
На фоне этих данных в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о якобы дефиците топлива на заправках, как причине роста спроса, однако она не соответствует действительности, разъясняет «Лапша Медиа».
По данным издания, распространяемые в сети сообщения о «массовой скупке велосипедов из-за проблем с топливом» являются фейками. Эксперты отмечают, что рост продаж связан сразу с несколькими объективными факторами, прежде всего с сезонностью: весной и в начале лета покупатели активнее приобретают транспорт из-за тёплой погоды и увеличения активности.
Кроме того, велосипеды и самокаты всё чаще используются как рабочий транспорт — прежде всего в курьерских службах и доставке. Также отмечается, что увеличение импорта связано не с ажиотажным спросом, а со снижением собственного производства в стране.
Отдельно подчёркивается, что микромобильный транспорт стал полноценным рабочим инструментом для доставки, а не только сезонным развлечением, что дополнительно стимулирует спрос со стороны компаний.
Наибольший рост закупок, по данным «Лапша Медиа», зафиксирован в Омске, а также в Новосибирске (в 3,5 раза) и Челябинске (в 3 раза). В Перми и Волгограде компании приобрели микромобильного транспорта примерно в два раза больше, чем годом ранее.