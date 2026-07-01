Святой Лука творил чудеса в ссылке на Севере

Профессор и епископ Святой Лука оперировал при свете лампады и свечи. Местные жители вставали перед ним на колени, выражая своё почтение.
Власти выслали его за полярный круг. Но люди требовали вернуть врача. Как он спасал людей на севере Красноярского края — в материале krsk.aif.ru.
Прибыл на барже.
Август 1924 года. По Енисею медленно идёт караван барж с ссыльными. Среди них профессор Валентин Войно-Ясенецкий. Раньше он заведовал кафедрой в Ташкенте и делал сложные операции. Теперь он ссыльный. Его везут в село Монастырское (ныне Туруханск).
Когда баржи причалили, на берег высыпала толпа. Люди как-то узнали о приезде необычного ссыльного. Они упали на колени, протянули к нему руки и попросили благословения.
Директор краеведческого музея Туруханского муниципального округа Татьяна Сергиенко рассказывает krsk.aif.ru: «На пристани их встречали с особым почтением. В истории нашего православия два святых: Василий Мангазейский и святитель Лука. Для здешних мест он исключительная фигура».
Войно-Ясенецкого поселили в квартире уехавшего врача. Вещей почти не было, только книги. Главный предмет в комнате — старый самовар. Но Валентин Феликсович не унывал. Он сразу пошёл в местную больницу. Её открыли в 1904 году, оборудование там было примитивное, инструменты кипятили в том самом самоваре. Однако хирург, который вернул зрение десяткам людей, не испугался трудностей.
Местные жители быстро узнали: в Туруханск приехал доктор, который может невозможное.
«К нему шли толпами, — говорит Сергиенко. — Он делал чревосечения, лечил трахому. Эта болезнь глаз часто приводила к слепоте. Он принимал роды, если женщина не могла разродиться. Без него и мать, и ребёнок погибли бы в муках».
Войно-Ясенецкий совмещал врачебную практику со службой в Троицкой церкви. Храм начали строить ещё в XVIII веке, к 1805 году его освятили.
«Он служил в этом храме, — уточняет Сергиенко. — Посещал и здание, где сейчас находится наш музей. Был одновременно врачом и священником».
Самовар и лампада.
Каждый свой приём Войно-Ясенецкий начинал с молитвы. В операционной на столике стояла икона Спасителя. Перед иконой теплилась лампада.
«Местные жители оценивают любого врача по его делам, — поясняет Татьяна Сергиенко. — А он реально помогал. Делал сложные полостные, челюстно-лицевые и глазные операции».
Особую славу профессору принесло лечение трахомы. Болезнью страдали в основном коренные народы — эвенки, кеты, селькупы. После операций, проведённых Войно-Ясенецким, люди начинали видеть. Авторитет врача среди северян вырос невероятно.
Однажды к нему привезли девочку с сильными ожогами, которые покрывали около 30% кожи.
«Это самая известная операция, проведённая святителем в Туруханске, — рассказывает Сергиенко. — Он сделал девочке пересадку кожи. Она прожила больше 80 лет».
Были и необычные случаи. Например, чтобы кипятить инструменты, профессору выделили ведёрный самовар. Эта история до сих пор передаётся из уст в уста, уточняет директор музея.
Помогали врачу фельдшер и молодая девушка. Она только что окончила курсы и очень волновалась: работать с профессором не шутка. Но Войно-Ясенецкий оказался терпеливым и доброжелательным.
Однако его популярность имела и обратную сторону. Местные власти косились на врача в рясе. А он к тому же лечил лучше всех.
«Здесь храм работал, — вспоминает Сергиенко. — Когда приехал епископ, население стало уделять храму больше внимания. Советская власть смотрела на это с неудовольствием».
Выезд за пару часов.
Сразу по приезде Войно-Ясенецкого его вызвал к себе председатель крайисполкома Василий Бабкин, ярый атеист. Он «дружески» предупредил: не выражай открыто свои взгляды, тогда ссылка закончится досрочно. Епископ не послушался.
Вскоре он встретился со священником Мартином Римшей, примкнувшим к обновленцам. После беседы с Войно-Ясенецким отец Мартин вернулся в истинное православие. Власти пришли в ярость.
Последней каплей стала история с сыном Бабкина. Жена председателя принесла мальчика на осмотр. Имя ребёнка было нецерковным, в духе нового времени — Атом. Войно-Ясенецкий удивился. Разъярённый Бабкин написал донос.
Решение пришло 7 декабря 1924 года. За несколько часов ссыльный должен покинуть Туруханск. Его отправляли на станок Плахино, за 1,5 тыс. вёрст, за Северный полярный круг. Везли в открытых санях, в разгар зимы, без тёплой одежды. Это означало почти верную смерть. Но стражник в ближайшей деревне Селиванихе чудом раздобыл для ссыльного меховую одежду.
В Плахино было несколько изб. Половину одной из них отдали ссыльному. Там стояла печка-буржуйка, было холодно, еда скудная. Но и здесь Войно-Ясенецкий продолжал служить. Он крестил детей и утешал страдающих. В своих воспоминаниях он писал, как совершал таинство в комнатке, а рядом вертелся маленький телёнок.
Тем временем в Туруханске назревал бунт. Крестьяне требовали вернуть профессора. Поводом стала смерть одного из жителей. Ему срочно требовалась операция, но сделать её было некому.
«Крестьяне вооружились вилами, косами и топорами, — пишет в книге Войно-Ясенецкий. — Туруханские власти так испугались, что немедленно послали за мной гонца».
Весной 1925 года епископ вернулся в Туруханск. Работал в больнице и служил в церкви. Власти продолжали попытки ограничить его деятельность, но уже без пыла. И лишь 4 декабря 1925 года он отслужил последнюю литургию и навсегда уехал из села.
Помнят и сегодня.
Здание местной больницы не уцелело. Но сохранился райисполком, куда приходил священник. Сейчас там расположены выставочные залы. И, конечно, экспозиция о святителе Луке.
Что можно увидеть в музее? Проектор-лупу и картонные диапозитивы на библейские темы. Их передал музею потомок церковного старосты Потапова. Книги Войно-Ясенецкого «Я полюбил страдания» (автобиография) и «Очерки гнойной хирургии» (второе издание). «По этой книге наши хирурги оперировали туруханцев», — с гордостью уточняет Сергиенко.
Есть и настоящие святыни. Частица мощей в храме, перед которым недавно был открыт бюст святителя Луки. Также на нём установлена памятная доска.
«Всё это привезли местные жители из Симферополя по своей инициативе», — рассказывает директор музея.
В Туруханск приезжают паломники. Они идут в Свято-Троицкий монастырь, а оттуда в музей. Работает тематическая экскурсия, посвящённая святителю Луке, рассказывает Татьяна Сергиенко и добавляет: «Я православный человек, верующий, занималась темой православия, делала экспозицию, участвовала в проекте фонда Серафима Саровского. И приняла крещение».
В 2003 году депутаты Туруханского сельсовета переименовали одну из улиц. Из Партизанской она стала улицей имени В. Ф. Войно-Ясенецкого (Луки). А самого святителя канонизировали в 2000 году.
В Туруханске помнят ссыльного врача. За год музей посещают до 15 тыс. гостей. И каждый раз экскурсовод повторяет слова святителя: «Я полюбил страдания, так удивительно очищающие душу».