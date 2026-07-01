Вернул зрение, пересадил кожу. Святой Лука творил чудеса в ссылке на Севере

Войно-Ясенецкого поселили в квартире уехавшего врача. Вещей почти не было, только книги. Главный предмет в комнате — старый самовар. Но Валентин Феликсович не унывал. Он сразу пошёл в местную больницу. Её открыли в 1904 году, оборудование там было примитивное, инструменты кипятили в том самом самоваре. Однако хирург, который вернул зрение десяткам людей, не испугался трудностей.