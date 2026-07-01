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Летучая мышь села на лицо спящему ребенку в Канаде и заразила его бешенством

В Канаде летучая мышь села на лицо спящему 11-летнему мальчику и заразила его бешенством. Об этом сообщили в отчете научного журнала Canadian Medical Association Journal.

В Канаде летучая мышь села на лицо спящему 11-летнему мальчику и заразила его бешенством. Об этом сообщили в отчете научного журнала Canadian Medical Association Journal.

Мальчик проснулся от того, что на его лице сидела летучая мышь. В испуге он сбросил с себя животное, а позже его отец поймал мышь и выпустил на улицу. На коже ребенка не было ни крови, ни следов укусов, поэтому семья решила не обращаться за медицинской помощью. Однако спустя 19 дней у мальчика появились покалывания и онемение на одной стороне лица, а также началась сильная рвота.

Врачи долго не могли поставить правильный диагноз, так как родители утверждали, что животное не укусило ребенка. В результате у мальчика диагностировали бешенство, однако было уже поздно, поскольку болезнь уже поразила нервную систему. Несмотря на лечение в течение двух недель, спасти его не удалось, передает издание.

С наступлением тепла в Москве проснулись летучие мыши. Одна из них уже успела залететь в квартиру к местной жительнице в Щукине. Пытаться выгнать рукокрылое самостоятельно не всегда безопасно. Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал, что в первую очередь необходимо увести детей в безопасное место, а также убрать ценные вещи в незащищенных пространствах.

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