Волгоградская область оказалась под угрозой новых атак БПЛА

В Волгоградской области второй раз за последние несколько часов стал действовать режим угрозы вражеских атак беспилотников. В 7−17 ч. 1 июля был объявлен режим беспилотной опасности, всего через 10 минут после отмены ночной угрозы.
Напомним, Волгоградская область оказалась под потенциальным ударом украинских БПЛА с 00−34 ч. В 7−07 ч. режим беспилотной опасности был снят. Однако, как оказалось, ненадолго.
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