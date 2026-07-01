Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская область оказалась под угрозой новых атак БПЛА

В Волгоградской области второй раз за последние несколько часов стал.

В Волгоградской области второй раз за последние несколько часов стал действовать режим угрозы вражеских атак беспилотников. В 7−17 ч. 1 июля был объявлен режим беспилотной опасности, всего через 10 минут после отмены ночной угрозы.

Напомним, Волгоградская область оказалась под потенциальным ударом украинских БПЛА с 00−34 ч. В 7−07 ч. режим беспилотной опасности был снят. Однако, как оказалось, ненадолго.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше