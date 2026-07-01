Ростовчан приглашают на экскурсии в мобильный парк «Россия — Моя история»

Мобильный комплекс расположен на территории парка семейного отдыха «Левобережье». Экспозиция объединяет ключевые события отечественной истории, цифровые технологии и живое общение с экскурсоводами. Здесь прошлое становится ближе, а знакомые страницы истории открываются с новой стороны.