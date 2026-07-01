Ростовчан приглашают на экскурсии в мобильный парк «Россия — Моя история»

В Ростов-на-Дону впервые прибыл мобильный парк «Россия — Моя история»!
Это уникальная возможность отправиться в путешествие по истории России в современном мультимедийном формате.
Мобильный комплекс расположен на территории парка семейного отдыха «Левобережье». Экспозиция объединяет ключевые события отечественной истории, цифровые технологии и живое общение с экскурсоводами. Здесь прошлое становится ближе, а знакомые страницы истории открываются с новой стороны.
Посещение бесплатное.
Для организованных групп открыта запись на экскурсии в 10:00, 12:00 и 15:00.
Индивидуальные посетители могут зарегистрироваться:
— в будние дни — на 17:00;
— в выходные — на 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00.
Запись по телефону: +7 (910) 484−04−60.