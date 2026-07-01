Роскачество: Шуточные комментарии к денежному переводу приведут к блокировке счета

В Роскачестве предупредили, что некоторые комментарии к банковским переводам могут привести к блокировке счета и проверке со стороны банка. Особую осторожность специалисты рекомендуют проявлять с шутками, связанными с противоправной деятельностью.
По словам экспертов, банковские системы автоматически реагируют на такие формулировки, как «на взрывчатку» или «взятка», даже если они были написаны в шутку. В результате перевод могут заблокировать, а владельцу счета придется подтверждать законность операции.
Также внимание службы безопасности могут привлечь переводы, связанные с коммерческой деятельностью. В Роскачестве советуют честно указывать назначение платежа при оплате товаров или услуг, а не оставлять поле комментария пустым по просьбе продавца.
Специалисты рекомендуют использовать нейтральные формулировки, например, «возврат долга», «на подарок» или «за обед», и избегать любых упоминаний оружия, наркотиков, преступлений и других потенциально опасных слов, даже если они используются в шутку, передает Lenta.ru.
Весной банки начали блокировать крупные денежные переводы через Систему быстрых платежей (СПБ). «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, когда банки могут принять перевод через СБП за мошенничество.