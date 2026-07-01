Шествием и регатой Комсомольск-на-Амуре отметит Год единства народов России

В акватории Амура стартует регата «Амур и Волга — реки Дружбы». Это не только красочное дефилирование яхт, но и один из этапов чемпионата города по парусному спорту. Название регаты несет глубокий символизм: две великие реки в разных концах страны олицетворяют единство России и ее народов.