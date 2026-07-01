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Шествием и регатой Комсомольск-на-Амуре отметит Год единства народов России

Регата станет также этапом чемпионата города по парусному спорту.

Источник: Хабаровский край сегодня

10 июля в Комсомольске-на-Амуре состоится масштабный праздник, приуроченный к Году единства народов России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие развернется на набережной Амура с 17 до 21 часа.

В программе — эстрадная площадка «Хоровод дружбы», где выступят творческие коллективы из Комсомольска-на-Амуре, Бельго и Солнечного. Для гостей будут работать игровые площадки, мастер-классы, ярмарка-продажа, а также им предложат блюда русской кухни и кухонь народов Приамурья.

Кульминацией станет праздничное шествие «Мы вместе!», которое начнется в 18 часов от Дома молодежи. Представители разных народностей, проживающих на территории города, в национальных костюмах под музыку пройдут по новой набережной до памятника Первостроителей.

В акватории Амура стартует регата «Амур и Волга — реки Дружбы». Это не только красочное дефилирование яхт, но и один из этапов чемпионата города по парусному спорту. Название регаты несет глубокий символизм: две великие реки в разных концах страны олицетворяют единство России и ее народов.