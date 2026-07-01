«Духовно-нравственную культуру России» начнут вводить в школах в 2026 году

В интервью «РИА Новости» министр рассказал, что со второго полугодия 2026/27 учебного года ДНКР будут изучать в 5-х классах, с 2027/28 учебного года — в 6-х и 7-х классах. Целью предмета является формирование у школьников мировоззрения, «основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях». Дети будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военнослужащих, в том числе участников СВО.