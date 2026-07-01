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В Ростовской области силы ПВО за ночь уничтожили беспилотники в четырех районах

В ночь на 1 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В ночь на 1 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, БПЛА были уничтожены над Чертковским, Верхнедонским, Миллеровским и Шолоховским районами. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация о последствиях атаки уточняется.

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