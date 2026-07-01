В Хабаровском крае охранные фирмы оказались прикрытием крупной сети

В Хабаровском крае силовики пресекли деятельность предполагаемого преступного сообщества, которое, по версии следствия, годами работало под видом охранных структур и было связано с организацией и вовлечением в занятие проституцией, сообщает Следственный комитет России по Хабаровскому краю и ЕАО.
История, как следует из материалов дела, тянется с 2016 года. Двое жителей региона, предположительно, создали устойчивую криминальную структуру, оформив её через охранные компании. Именно этот «фасад», считают следователи, позволял долгие годы маскировать реальную деятельность.
Со временем, по версии следствия, вокруг организаторов выстроилась сеть подразделений. Часть участников занималась управлением и распределением доходов, другие — контролем работы на местах и обеспечением функционирования структуры, включая так называемую «безопасность».
Финансовые потоки внутри сообщества распределялись между участниками, а сама система работала как единый механизм. В расследовании отмечается, что схема была устойчивой и многоуровневой.
Задержаны девять человек. Четверо из них уже заключены под стражу, остальные находятся под более мягкими мерами пресечения. В ходе обысков изъяты документы, средства связи и электронные носители информации. Следствие продолжает устанавливать все эпизоды и возможных соучастников.