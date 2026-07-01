В Хабаровском крае охранные фирмы оказались прикрытием крупной сети

Задержаны девять человек. Четверо из них уже заключены под стражу, остальные находятся под более мягкими мерами пресечения. В ходе обысков изъяты документы, средства связи и электронные носители информации. Следствие продолжает устанавливать все эпизоды и возможных соучастников.