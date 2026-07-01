Автобусы в омское Осташково возвращают к старой схеме движения

Как уже сообщал «СуперОмск», ранее автобусы в Осташково ради безопасности пустили по кругу.
«Напомню, что с начала садовых перевозок в СНТ “Осташково” были изменены схемы движения автобусов № 112, 119, 171, 178 из-за проведения противопаводковых мероприятий.
По итогам осуществления мероприятий принято решение о возобновлении работы автобусных маршрутов по ранее действовавшим схемам движения со 2 июля", — отметил Сергей Шелест.
Градоначальник уточнил, что автобусы маршрута № 119 до садоводств будут курсировать ежедневно. Периодичность сезонных маршрутов № 112, 171, 178:
— по 31 августа четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям;
— с 1 по 30 сентября три раза в неделю: по вторникам, субботам и воскресеньям;
— с 1 по 18 октября по субботам и воскресеньям.