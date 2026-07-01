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Автобусы в омское Осташково возвращают к старой схеме движения

Мэр Омска Сергей Шелесть сообщил в среду, 1 июля 2026 года, что в Осташково будет возобновлена работа автобусных маршрутов. Ранее действующие схемы начнут действовать уже с четверга, 2 июля.

Источник: Freepik

Как уже сообщал «СуперОмск», ранее автобусы в Осташково ради безопасности пустили по кругу.

«Напомню, что с начала садовых перевозок в СНТ “Осташково” были изменены схемы движения автобусов № 112, 119, 171, 178 из-за проведения противопаводковых мероприятий.

По итогам осуществления мероприятий принято решение о возобновлении работы автобусных маршрутов по ранее действовавшим схемам движения со 2 июля", — отметил Сергей Шелест.

Градоначальник уточнил, что автобусы маршрута № 119 до садоводств будут курсировать ежедневно. Периодичность сезонных маршрутов № 112, 171, 178:

— по 31 августа четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям;

— с 1 по 30 сентября три раза в неделю: по вторникам, субботам и воскресеньям;

— с 1 по 18 октября по субботам и воскресеньям.