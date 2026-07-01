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Футболист Берротеран и его девушка умерли вместе под завалами в Венесуэле

Нападающий футбольного клуба «Универсидад Сентраль» из Каракаса Йимверт Берротеран и его девушка погибли под завалами после разрушительного землетрясения в Венесуэле. Уточняется, что они провели под обломками более 40 часов. Об этом сообщают местные источники.

Нападающий футбольного клуба «Универсидад Сентраль» из Каракаса Йимверт Берротеран и его девушка погибли под завалами после разрушительного землетрясения в Венесуэле. Уточняется, что они провели под обломками более 40 часов. Об этом сообщают местные источники.

Уточняется, что девушка спортсмена была вместе с ним во время землетрясения. Спасатели обнаружили их вместе.

— Их нашли в объятиях друг друга, — приводят слова источника Starhit.

24 июня серия мощнейших за последние 126 лет землетрясений произошла в Венесуэле, также толчки ощутили в соседних странах. Главное о землетрясениях — в материале «Вечерней Москвы».

30 июня стало известно, что количество погибших в землетрясении человек возросло до 1943, число пострадавших составляет 10 571 человек. Спасательные операции продолжаются: из-под завалов удалось извлечь 6461 человека.

Спасатели достали девятимесячного ребенка и его мать из-под завалов обрушившегося здания в Венесуэле. Уточняется, что они получили лишь незначительные травмы.

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