Футболист Берротеран и его девушка умерли вместе под завалами в Венесуэле

Нападающий футбольного клуба «Универсидад Сентраль» из Каракаса Йимверт Берротеран и его девушка погибли под завалами после разрушительного землетрясения в Венесуэле. Уточняется, что они провели под обломками более 40 часов. Об этом сообщают местные источники.
Уточняется, что девушка спортсмена была вместе с ним во время землетрясения. Спасатели обнаружили их вместе.
— Их нашли в объятиях друг друга, — приводят слова источника Starhit.
24 июня серия мощнейших за последние 126 лет землетрясений произошла в Венесуэле, также толчки ощутили в соседних странах. Главное о землетрясениях — в материале «Вечерней Москвы».
30 июня стало известно, что количество погибших в землетрясении человек возросло до 1943, число пострадавших составляет 10 571 человек. Спасательные операции продолжаются: из-под завалов удалось извлечь 6461 человека.
Спасатели достали девятимесячного ребенка и его мать из-под завалов обрушившегося здания в Венесуэле. Уточняется, что они получили лишь незначительные травмы.