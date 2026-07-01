В России сократили список недоступных для женщин профессий

По ее словам, Минтруд в феврале прошлого года в очередной раз обновил перечень таких специальностей. Она пояснила, что раньше часть профессий была закрыта для женщин из-за тяжелого физического труда и вредных условий, которые могли повлиять на здоровье. Однако цифровизация и новые безопасные методы производства позволили пересмотреть ограничения.