В России сократили список недоступных для женщин профессий

В России список профессий, недоступных для женщин, сократился более чем в четыре раза. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на Форуме женщин Севера.
По ее словам, Минтруд в феврале прошлого года в очередной раз обновил перечень таких специальностей. Она пояснила, что раньше часть профессий была закрыта для женщин из-за тяжелого физического труда и вредных условий, которые могли повлиять на здоровье. Однако цифровизация и новые безопасные методы производства позволили пересмотреть ограничения.
Теперь женщины могут работать, в частности, в горной промышленности. Баталина отметила, что это особенно важно для северных регионов. Также она сообщила, что в России недавно появилась первая женщина-машинист грузового электровоза.
Форум «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России» проходит в Москве с 30 июня по 1 июля.