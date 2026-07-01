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Светлана Ходченкова показала фото с совместной с мужем велопрогулки

Актриса Светлана Ходченкова поделилась в социальных сетях кадрами с очередной велопрогулки. Компанию актрисе мог составить ее супруг, личность которого она не раскрывает.

Актриса Светлана Ходченкова поделилась в социальных сетях кадрами с очередной велопрогулки. Компанию актрисе мог составить ее супруг, личность которого она не раскрывает.

Новый пост знаменитость сопроводила лишь эмодзи в виде голубого сердца, не став рассказывать подробности поездки.

В комментариях поклонники пытались угадать место съемки, и Ходченкова призналась, что на этот раз отправилась на велопрогулку по окрестностям Санкт-Петербурга.

Мать актрисы Светланы Ходченковой Татьяна Владимировна во время судебных разбирательств с товариществом собственников жилья сообщила, что ее дочь уже замужем. По ее словам, актриса давно состоит в браке, поэтому поздравлять ее с новым статусом не имеет смысла. Сама Ходченкова предпочитает не комментировать личную жизнь и не высказывается по поводу судебного процесса, в котором участвует ее мать.

В разговоре с журналистами НТВ в рамках программы «Ты не поверишь!» мать артистки также отказалась называть имя мужа Ходченковой и не стала отвечать на вопросы о возможных внуках.