Светлана Ходченкова показала фото с совместной с мужем велопрогулки

Мать актрисы Светланы Ходченковой Татьяна Владимировна во время судебных разбирательств с товариществом собственников жилья сообщила, что ее дочь уже замужем. По ее словам, актриса давно состоит в браке, поэтому поздравлять ее с новым статусом не имеет смысла. Сама Ходченкова предпочитает не комментировать личную жизнь и не высказывается по поводу судебного процесса, в котором участвует ее мать.