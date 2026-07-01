Автобус с 27 детьми попал в ДТП из-за уснувшего водителя, выехавшего на встречку

В Красноярском крае автобус с детьми из летнего лагеря опрокинулся в кювет. Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел на 33-м километре трассы «Саяны». Водитель автобуса пытался избежать столкновения с выехавшей на встречную полосу Kia Sportage, выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием.