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Безбилетника-профи посадят в тюрьму заа бесплатные поездки

В Лондоне рецидивист Чарлз Брохири, задолжавший за проезд более 3000 фунтов, избежал тюрьмы, но получил жесткий ультиматум от суда.

В Лондоне рецидивист Чарлз Брохири, задолжавший за проезд более 3000 фунтов, избежал тюрьмы, но получил жесткий ультиматум от суда. 29-летний мужчина более 100 раз ездил без билета, а в феврале его приговорили к условному сроку, — пишет Independent.

На последнем заседании в Вестминстерском магистратском суде судья Нина Темпия спросила, почему он не выплатил ни пенни из штрафа. Брохири ответил, что его заявление на пособие «задержалось», но он готов платить по 5 фунтов в неделю.

Судья предупредила: «Если вы не заплатите, отправитесь в тюрьму». Общая сумма долга Брохири, включая штрафы и компенсации, уже достигла 34 486 фунтов. Судья обязала его начать выплаты с 31 июля и отложить рассмотрение его нужд до 27 августа.

В феврале, давая условный срок, Темпия назвала дерзость Брохири «наглой и настойчивой». Она подчеркнула, что он не должен испытывать иллюзий: малейшее нарушение — и он вернется в зал суда.

Суд обязал золотодобытчиков выплатить государству ₽335 млн за ущерб природе.