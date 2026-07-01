Создано вещество из скорлупы орехов и косточек абрикоса для получения водорода

В процессе каталитического разложения метана его молекулы расщепляются на водород и твердый углерод, который осаждается на пористой матрице биоуглерода. В результате получается не только водород, но и углеродные материалы, которые применимы в качестве добавок для создания полимеров, резинотехнических изделий, для модификации асфальтобетонных смесей. Водород, в свою очередь, может использоваться для нужд водородной энергетики как сырье для металлургии и химической технологии.