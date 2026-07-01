Погода в Нижнем Новгороде 1 июля: до +27° и слабый дождь

1 июля в Нижнем Новгороде утром ясно и тепло, следует из данных Яндекс. Погода: температура около +21…+22°C; ветер северо‑западный, 4 м/с; влажность — 46%; давление 742 мм рт. ст.
Днем воздух прогреется до +26…+27°C, влажность снизится до 43%, давление не изменится. С двух до четырех часов дня ожидается слабый дождь.
Вечером температура понизится до +24…+25°C, а ночью похолодает до +19°C, ветер сменится на северный, его скорость составит 2 м/с, влажность повысится до 73%.
УФ‑индекс — 6 (высокий), поэтому при длительном пребывании на солнце необходимо использовать солнцезащитные средства. Магнитное поле — 5 (умеренная буря).
Ранее сообщалось, что Европейская аномальная жара идёт в Центральную Россию.