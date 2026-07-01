Цифровой раздел «Поддержка участников СВО и членов их семей» появится на краевом портале «Госуслуги»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На краевом портале «Госуслуги» появится жизненная ситуация «Поддержка участников СВО и членов их семей» — специальный цифровой раздел. Разработку сервиса обсудили на оперативном совещании под председательством губернатора Михаила Котюкова.
Предполагается, что раздел объединит 126 мер поддержки государственных органов и услуг учреждений. Это выплаты, медицинская и социальная реабилитация, занятость, организация отдыха, спорта и другие.
В 2026 году планируется завершить его создание и запустить тестовый режим. Цифровой сервис наполнят всей необходимой информацией о федеральных, региональных и муниципальных льготах. Работа ведётся в сотрудничестве с участниками СВО.
«Главная задача — упростить оформление и получение мер поддержки. Для этого сокращаем сроки, перечень документов и количество визитов в ведомства. Красноярский край планирует апробировать механизм беззаявительного предоставления девяти краевых мер поддержки», — отметила министр экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур.
Внедрение сервиса позволит сократить количество очных визитов в ведомства и МФЦ с 154 до 69 в год, а сроки оформления — с девяти до пяти дней.
Губернатор поручил профильным ведомствам синхронизировать действия, чтобы ускорить запуск цифрового формата.