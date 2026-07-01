Около 85% студентов используют ИИ для учебы, показал опрос

Для того чтобы настроиться на учебу, больше половины опрошенных наводят порядок на рабочем столе. Кроме того, 45% — делают короткий перерыв и переключаются на развлекательный контент, 40% — включают фоновую музыку, 22% студентов смотрят в окно или сидят в тишине, а 12% — читают или смотрят блоги успешных людей.