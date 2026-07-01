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Около 85% студентов используют ИИ для учебы, показал опрос

VK Education: 85% студентов используют ИИ для повышения продуктивности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Около 85% студентов используют искусственный интеллект (ИИ) для повышения продуктивности в учебе, а в качестве самого распространенного ритуала для настроя является организация рабочего пространства, рассказали РИА Новости в VK Education.

«Главным технологическим помощником студенты назвали ИИ, а самым распространенным ритуалом для настроя на учебу — организацию рабочего пространства», — говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1 тысячи студентов вузов в возрасте от 18 до 25 лет.

Так, главным технологическим инструментом для продуктивной учебы респонденты назвали ИИ-помощников — их используют 85% опрошенных.

Также выяснилось, что 39% студентов могут учиться часами, если увлечены предметом, 36% учащихся выдерживают от 30 до 60 минут без перерыва, 19% — полтора-два часа, 5% — постоянно отвлекаются и не могут сосредоточиться, а 1% — лишь 10−15 минут.

Отмечается, что абсолютное большинство студентов хочет попробовать новые методики тайм-менеджмента и организации учебного процесса для повышения продуктивности, и только 2% респондентов полностью устраивает текущий подход.

Среди методов тайм-менеджмента наибольший интерес у студентов вызывает «Швейцарский сыр» — это подход, при котором большая задача разбивается на мелкие шаги. Далее следуют «Лягушка на завтрак» — выполнение самой сложной задачи в начале дня, а также режим дедлайна — все в последний момент.

Основными инструментами планирования служат заметки в телефоне и собственная память. Также опрошенные обращаются к онлайн-календарям, приложениям для планирования, цифровому и бумажному ежедневнику, и лишь 4% не планируют вовсе.

Для того чтобы настроиться на учебу, больше половины опрошенных наводят порядок на рабочем столе. Кроме того, 45% — делают короткий перерыв и переключаются на развлекательный контент, 40% — включают фоновую музыку, 22% студентов смотрят в окно или сидят в тишине, а 12% — читают или смотрят блоги успешных людей.

«Ключевым источником мотивации учащихся служит понимание связи учебы с будущей карьерой: об этом заявили 76% опрошенных. Вдохновляющие примеры и истории успеха работают для 38% участников опроса, поддержка семьи и друзей важна для 28%, страх отчисления и боязнь критики мотивируют 25% респондентов, желание получать стипендию — 16%, рейтинг среди однокурсников — 12%, другие факторы — 13%», — подчеркнули в компании.