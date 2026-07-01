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В Республике Татарстан с 05:45 действует режим «Беспилотная опасность»

В Татарстане введены ограничения на полеты из-за угрозы БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

С раннего утра 1 июля на территории республики действует режим «Беспилотная опасность», объявленный в 05:45. Оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Последствием этих мер стало временное закрытие неба для аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы: администрация приняла решение ограничить прием и выпуск воздушных судов до особого распоряжения.

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