В Республике Татарстан с 05:45 действует режим «Беспилотная опасность»

С раннего утра 1 июля на территории республики действует режим «Беспилотная опасность», объявленный в 05:45. Оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Последствием этих мер стало временное закрытие неба для аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы: администрация приняла решение ограничить прием и выпуск воздушных судов до особого распоряжения.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше