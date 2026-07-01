Консантин Ивлев вышел в свет с экс-супругой Валерией и дочкой

Шеф-повар и предприниматель Константин Ивлев вышел в свет со своей бывшей супругой Валерией и их общей дочкой Никой. Они появились вместе на мероприятии от журнала «OK!».
При этом бывшие супруги выглядели счастливыми, улыбались и даже обнимали друг друга. Пользователи Сети начали говорить о том, что Ивлев опять решил сойтись со своей экс-женой.
— Может все-таки сойдетесь? На фото видно, что любовь. Косяки бывают у всех. Санкции закончились, хватит! Сошлись и вперед. Вы красивая пара, — написал один из комментаторов в социальных сетях.
Однако сами бывшие супруги пока не комментировали эту ситуацию.
В прошлом году Константин Ивлев расстался со своей женой Валерией Куденковой после четырех лет брака. Ради нее знаменитый шеф-повар ушел от жены, с которой прожил 20 лет в браке. «Вечерняя Москва» вспоминает историю любви Ивлева и Куденковой.
Валерия Куденкова рассказала, что перенесла семь курсов химиотерапии. Она также добавила, что провела в больнице полтора месяца. Подробности диагноза она не раскрыла.