Консантин Ивлев вышел в свет с экс-супругой Валерией и дочкой

В прошлом году Константин Ивлев расстался со своей женой Валерией Куденковой после четырех лет брака. Ради нее знаменитый шеф-повар ушел от жены, с которой прожил 20 лет в браке. «Вечерняя Москва» вспоминает историю любви Ивлева и Куденковой.