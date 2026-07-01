«Ничто не заменит живого общения»: мэр Екатеринбурга поговорил с молодежью о блокировках мессенджеров

На встрече с активной молодежью глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на вопрос о блокировках мессенджеров. Мэр подчеркнул, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения информационной безопасности, поскольку многие зарубежные платформы не соблюдают российское законодательство, передает ИА «Уральский меридиан».
«Я вырос в другое время. Большинство из вас пошли в школу уже с гаджетами в руках, у нас такого не было. Но мы держали связь. И жизнь активно шла», — сказал Орлов.
Он также напомнил, что в Китае не работали многие привычные приложения, и страна создала собственные «платформы с объективной информацией». В качестве примера отечественной разработки градоначальник привел мессенджер МАКС, который продолжает совершенствоваться.
При этом он заметил, что никакие гаджеты не заменят живого общения: «Самая важная коммуникация — личная, когда виден блеск в глазах, настроение, эмоции. Такую коммуникацию ничто не заменит».
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