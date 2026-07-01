В Таганроге сразу четверо одиннадцатиклассников получили 100 баллов на ЕГЭ

Список выпускников Таганрога, набравших максимальный балл на Едином государственном экзамене, пополнился четырьмя новыми именами. Трое ребят продемонстрировали высший результат по информатике, а еще один — по географии.
Радостной новостью поделилась глава городской администрации Светлана Камбулова. Она подчеркнула, что, несмотря на завершение выпускных вечеров, одиннадцатиклассники продолжают радовать своими академическими успехами.
Стобалльники оканчивают лицей № 4, школу № 38 и СОШ № 25/11.
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