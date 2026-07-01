Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волочкова осудила людей, раскритиковавших Пугачеву за видео для концерта в РФ

В России состоялось мероприятие, посвященное благотворительному проекту «Все лучшее детям и взрослым» для детей, больных онкологией, их родителей и медиков. Певица Алла Пугачева направила видеообращение с поддержкой российским детям и этому концерту. Однако некоторые люди осудили уехавшую артистку за такой жест. Балерина Анастасия Волочкова в личном блоге заступилась за Примадонну.

В России состоялось мероприятие, посвященное благотворительному проекту «Все лучшее детям и взрослым» для детей, больных онкологией, их родителей и медиков. Певица Алла Пугачева направила видеообращение с поддержкой российским детям и этому концерту. Однако некоторые люди осудили уехавшую артистку за такой жест. Балерина Анастасия Волочкова в личном блоге заступилась за Примадонну.

— Оказывается, нашлись недалекие умом и созиданием люди, которые осудили ее за это. Как не стыдно? — сказала танцовщица.

Волочкова выразила благодарность Пугачевой за участие в этом проекте.

— Алла Борисовна — человек-легенда, на творчестве которой выросли поколения. И как можно осуждать эту великую женщину за поддержку больных детей России?! (…) Алла Борисовна поддержала этот концерт, прислав трогательное видео. Люди, призываю вас к доброте. Творческие люди, которым не безразличны дети России, заслуживают глубочайшего уважения, — отметила артистка.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева «очень низко пала», утратила популярность и напрасно пытается перезапустить карьеру в попытке вернуть прежнюю славу. Он отметил, что исполнительнице следовало уйти со сцены после 50 лет. По его словам, именно из-за того, что артистка не покинула сцену своевременно, на нее обрушился «весь ужас и негатив».