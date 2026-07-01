Волочкова осудила людей, раскритиковавших Пугачеву за видео для концерта в РФ

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева «очень низко пала», утратила популярность и напрасно пытается перезапустить карьеру в попытке вернуть прежнюю славу. Он отметил, что исполнительнице следовало уйти со сцены после 50 лет. По его словам, именно из-за того, что артистка не покинула сцену своевременно, на нее обрушился «весь ужас и негатив».