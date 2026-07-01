Волочкова осудила людей, раскритиковавших Пугачеву за видео для концерта в РФ

В России состоялось мероприятие, посвященное благотворительному проекту «Все лучшее детям и взрослым» для детей, больных онкологией, их родителей и медиков. Певица Алла Пугачева направила видеообращение с поддержкой российским детям и этому концерту. Однако некоторые люди осудили уехавшую артистку за такой жест. Балерина Анастасия Волочкова в личном блоге заступилась за Примадонну.
— Оказывается, нашлись недалекие умом и созиданием люди, которые осудили ее за это. Как не стыдно? — сказала танцовщица.
Волочкова выразила благодарность Пугачевой за участие в этом проекте.
— Алла Борисовна — человек-легенда, на творчестве которой выросли поколения. И как можно осуждать эту великую женщину за поддержку больных детей России?! (…) Алла Борисовна поддержала этот концерт, прислав трогательное видео. Люди, призываю вас к доброте. Творческие люди, которым не безразличны дети России, заслуживают глубочайшего уважения, — отметила артистка.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева «очень низко пала», утратила популярность и напрасно пытается перезапустить карьеру в попытке вернуть прежнюю славу. Он отметил, что исполнительнице следовало уйти со сцены после 50 лет. По его словам, именно из-за того, что артистка не покинула сцену своевременно, на нее обрушился «весь ужас и негатив».