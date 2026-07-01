Новости Нижегородской области 1 июля: БПЛА, запрет на канистры, безнал

С 1 июля нижегородцы начали жить по-новому! В общественном транспорте за проезд больше нельзя заплатить наличными. А вот с бензином пока всё по-старому, сложно, какие-то АЗС не продают топливо в канистры. Но как заправлять газонокосилки и лодочные моторы? А тут ещё силовики, говорят, навестили группу компаний, у которой сеть газовых заправок. Nn.aif.ru рассказывает обо всём по порядку.