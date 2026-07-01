Новости Нижегородской области 1 июля: БПЛА, запрет на канистры, безнал

С 1 июля нижегородцы начали жить по-новому! В общественном транспорте за проезд больше нельзя заплатить наличными. А вот с бензином пока всё по-старому, сложно, какие-то АЗС не продают топливо в канистры. Но как заправлять газонокосилки и лодочные моторы? А тут ещё силовики, говорят, навестили группу компаний, у которой сеть газовых заправок. Nn.aif.ru рассказывает обо всём по порядку.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 1 июля.
С 5:40 1 июля регион жил в режиме беспилотной опасности, оповещения об этом пришли по системе РСЧС. В 8:43 режим отменили.
Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) с утра 30 июля и в ночь на 1 июля работал в штатном режиме, принимая и отправляя самолёты.
Между тем, согласно данным Минобороны России, до 8:00 ПВО перехватила и уничтожила в небе над российскими регионами 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. ПВО работала в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Московском регионе, в Крыму и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Что меняется в жизни нижегородцев с 1 июля: только безнал в транспорте и новые коммунальные тарифы.
Отныне в общественном транспорте Нижнего Новгорода не принимают наличные! Расплатиться можно банковской или транспортной картой, смартфоном на базе Android, QR‑кодом или через приложение «Нижегородская область. Транспорт».
При этом наличными по-прежнему можно пополнять транспортные карты — теперь и на кассах в магазинах «Спар» и «Магнит». Если человек в автобусе скажет, что у него только наличные, ему должны вынести предупреждение и предложить выйти на ближайшей остановке, чтобы пополнить или купить купить транспортную карту, заявляли в минтрансе области.
Ещё одно важное изменение в регионе коснётся сферы ЖКХ: с 1 июля в большом Нижнем Новгороде повысили единый базовый размер платы за наём муниципального жилья. Теперь это 142,98 ₽ за квадратный метр (было 136,33 ₽).
Кроме того, с той же даты на 5% индексируют плату за содержание жилых помещений. Для Нижнего Новгорода, включая Новинки, тарифы составят от 0,68 до 2,25 рубля за квадратный метр, для Кстова — от 0,29 до 1,78 рубля.
С июля в Нижегородской области планово повысили минимальный взнос за капремонт многоквартирных домов — примерно на 4%. В зависимости от района и типа дома сумма повышения варьируется от 8,69 ₽ до 13,92 ₽ за квадратный метр.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 1 июля: как обойти запрет на канистры.
Столкнувшись с дефицитом бензина на АЗС, некоторые находчивые нижегородцы решили закупить топливо впрок, заливая его в канистры. В связи с этим на ряде заправок бензин в такую тару отпускать перестали. «Но как тогда заправлять газонокосилки и лодочные моторы?» — вопрошают люди в Сети.
В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Нижегородской области сообщили, что на уровне регионального правительства решения об ограничениях отпуска моторного топлива потребителям не принимались. Ведомство обратилось в топливные компании с просьбой отменить запрет на отпуск бензина в ёмкости потребителей, отвечающие ГОСТу для хранения топлива. Правда, заливать бензин будут в пределах установленных на АЗС лимитов.
А что же с ценами на заправках? Пока они держатся на уровне последних дней и не ползут слишком сильно вверх (по данным Яндекс Заправок):
«Лукойл»: АИ-92+ — 63,94 ₽ «Газпром-Нефть»: АИ-92 — от 65,38 ₽ до 69,95 ₽ АИ-92 PREMIUM — от 71, 62 до 71,45 ₽, АИ-100 — 93.10 ₽ «Терминал»: АИ-92 — 84,90 ₽ «Опти»: АИ-92 — от 65,50 до 74,50 ₽, АИ-95 — от 75 до 80,35 ₽, АИ-100 — до 115 ₽
Силовики пришли к известному владельцу заправок: что случилось?
Правоохранители провели обыски в Группе компаний «Реал-Инвест» и дома у 62-летнего нижегородского бизнесмена Льва Тарабарина, сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.
Ждём официальных комментариев правоохранительных органов.
По данным официального сайта ГК «Реал-Инвест», Лев Тарабарин с 1997 года владеет групплй, занимающейсяся продажами сжиженных углеводородов.
Борский мост 1 июля: изменили схему движения.
Новый Борский мост отремонтировали досрочно, всего за три недели. Теперь на выезд из Нижнего Новгорода работают две полосы. Знаки ограничения скорости движения «40 км/ч» отменены. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Это был первый ремонт на новом Борском мосту с его открытия в 2017 году. Работы обошлись в 70,5 млн руб. В 2025 году переправа приняла на себе повышенный поток машин из-за ремонтных работ на старом Борском мосту. Это привело к образованию колеи и повреждений асфальта. Дорожники сняли изношенный слой асфальта, уложили новое покрытие и нанесли свежую дорожную разметку со светоотражающими элементами.
Кроме самого моста, в порядок привели пойменные мосты и Борскую дамбу.
ДТП из 19 машин под Нижним Новгородом: раскрыты новые подробности.
Раскрыты детали нашумевшего ДТП у деревни Ольгино на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, на въезде в областной центр. По данным ГАИ, предварительной причиной аварии, случившейся накануне, названы действия 32-летнего водителя грузовика Shacman. Он не выдержал безопасную дистанцию и протаранил сразу 18 машин (сначала сообщали, что повреждения получили 17 авто).
В массовом ДТП пострадала 53-летняя женщина — водитель автомобиля Hyundai. Врачи скорой помощи диагностировали у неё шоковое состояние.
Выяснением обстоятельств ДТП сейчас занимается прокуратура Нижегородской области. Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует ликвидацию последствий массовой аварии на одном из самых оживлённых дорожных участков региона.
Погода в Нижнем Новгороде 1 июля: и жара, и дожди.
Макушка лета, согласно сервису «Яндекс. Погода», начинается с дневной жары +27 градусов. Солнце будет скрываться за облаками, пройдёт небольшой дождь.
К вечеру на градус-другой похолодает, но станет малооблачно. Магнитное поле спокойное. Температура воды в открытых водоёмах — до +18 градусов.