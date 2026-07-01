«Газета.Ru» рассказывает о трех случаях манипуляций с выборами директоров научных учреждений

«Мы там долго разбирались с Минобрнауки и в конце концов пришли, что у нас не будет назначений новых, а везде будут выборы, поэтому вот эта ситуация с выборами, — она не предполагается. За исключением того, что у нас там есть десять организаций, — там где уже уставы изменены, — и там уже выборы изменены на назначения. Мы там назначим согласованные кандидатуры из тематического отделения и сразу же опять изменим устав, и там опять будут выборы», — сказал Красников.