Автобусы из Владивостока в КНДР планируется запустить к концу года

Запуск автобусных рейсов из Владивостока в Северную Корею запланирован ближе к концу 2026 года. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» и. о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.
По словам дипломата, в мае был выбран регулярный пассажирский автоперевозчик между Владивостоком и специальной экономической зоной Расон в КНДР. «Это аккредитованный корейскими властями приморский туроператор ООО “Восток Интур”, который планирует запуск маршрута ближе к концу 2026 года», — уточнил господин Волосастов.
В апреле на границе России и КНДР состыковали автомобильный мост, открыть движение намеревались летом. Мост пролегает через реку Туманная. Она отделяет КНДР от Приморского края. Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, самого моста — 1 км, там будет две полосы движения. В районе моста также строят пункт пропуска Хасан, где будет 10 полос движения. На старте погранпереход смогут пересекать 300 авто и 2,8 тыс. человек в сутки.