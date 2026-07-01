Автобусы из Владивостока в КНДР планируется запустить к концу года

В апреле на границе России и КНДР состыковали автомобильный мост, открыть движение намеревались летом. Мост пролегает через реку Туманная. Она отделяет КНДР от Приморского края. Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, самого моста — 1 км, там будет две полосы движения. В районе моста также строят пункт пропуска Хасан, где будет 10 полос движения. На старте погранпереход смогут пересекать 300 авто и 2,8 тыс. человек в сутки.